Депутат Житомирської облради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький оскандалився рекламним білбордом, яким привітав ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги.
Увагу на білборд звернув блогер під ніком donetchanyn.
Читайте такожКиянин пропонує перейменувати проспект Науки на проспект імені Іллі КивиДепутат розмістив своє фото у партійних кольорах на тлі чорно-білої світлини з солдатами, що біжать вперед, супроводивши коротким текстом: «Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!»
Як виявилось, на фото не військові Червоної армії, а друга танкова дивізія СС «Дас Райх» під час нападу на російське село.
Напередодні депутати від ОПЗЖ влаштували на засіданні Ради російську пропагандистську акцію «Безсмертний полк» з нагоди 9 травня.
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