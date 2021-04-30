Депутат переплутав нацистів з червоноармійцями.

Депутат Житомирської облради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький оскандалився рекламним білбордом, яким привітав ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги.

Увагу на білборд звернув блогер під ніком donetchanyn.

Читайте такожКиянин пропонує перейменувати проспект Науки на проспект імені Іллі КивиДепутат розмістив своє фото у партійних кольорах на тлі чорно-білої світлини з солдатами, що біжать вперед, супроводивши коротким текстом: «Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!»

Як виявилось, на фото не військові Червоної армії, а друга танкова дивізія СС «Дас Райх» під час нападу на російське село.

Напередодні депутати від ОПЗЖ влаштували на засіданні Ради російську пропагандистську акцію «Безсмертний полк» з нагоди 9 травня.

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Автор: Яна Ставська