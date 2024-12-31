Пам’ятник передано на зберігання до Одеської кіностудії.

В Одесі демонтували пам’ятник радянському актору, барду Володимиру Висоцькому. Про це повідомила Одеська кіностудія.

Зазначається, що сьогодні до кіностудії надійшло багато звернень від містян щодо "зниклого пам’ятника", який стояв біля її фасаду за адресою Французький бульвар, 33.

"Згідно з рішенням органів місцевої влади, пам'ятник було демонтовано 30 грудня о 22:00. За наполяганням Одеської кіностудії його було передано на зберігання нашому підприємству. Наразі скульптурна композиція перебуває на нашій території, вживаються заходи щодо її належного зберігання", - розповіли у кіностудії.

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На кіностудії додали, що її колектив ухвалив рішення змонтувати памʼятник поряд з одним з павільйонів. Наразі триває процедура погоджень та дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт.

Демонтаж пам’ятників із російською імперською та радянською символікою в Одесі

За розпорядженням начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі повинні демонтувати 19 пам’ятників і пам’ятних знаків, які містять, за даними чиновника, символіку російської імперської політики. Серед них – погруддя російського поета Олександра Пушкіна, розташоване навпроти будівлі мерії, та пам’ятник барду, актору Володимиру Висоцькому.

Що відомо про пам’ятник Висоцькому в Одесі

Пам'ятник Володимиру Висоцькому в Одесі було відкрито 29 вересня 2012 року. Урочиста церемонія відбулася на Французькому бульварі біля будівлі кіностудії. Скульптура висотою близько чотирьох метрів виконана з бронзи та встановлена на гранітному постаменті. Скульптор пам’ятника – Олександр Князик, архітектор – Володимир Глазирін.

Скульптура викликала неоднозначну реакцію у містян і громадських організацій. Зокрема, правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України заявило, що проєкт-переможець є "химерним, суєтно-багатослівним, а Висоцький здіймається, як розіп'ятий, на тлі якихось палиць і рваних ганчірок".

У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь син барда Микита Висоцький, російський актор Михайло Пореченков, очільник Одеської ОДА Едуард Матвійчук, консул Генерального консульства Росії в Одесі Юрій Діденко та тодішній мер міста Олексій Костусєв, який восени 2013 року раптово склав з себе повноваження та поїхав з України. Також на відкритті був засновник проросійської партії "Родіна" в Одесі, вже колишній депутат ВР Ігор Марков, який наразі проживає у РФ та є фігурантом кримінальних проваджень через свою діяльність, яка шкодить суверенітету та незалежності України. Маркова називали меценатом проєкту цього пам'ятника.

Висоцький – радянський актор, співак і поет, класик жанру авторської пісні, автор низки прозаїчних творів. Народився у Москві 25 січня 1938 року, помер 25 липня 1980-го. У роки суворої цензури він зачіпав цілу низку заборонених тем та в радянські часи його записи розповсюджувалися здебільшого на магнітоальбомах, йому забороняли зніматися у багатьох фільмах, виїзд за кордон став можливим завдяки активним діям дружини — французької актриси Марини Владі.

Актор знявся у кількох десятках фільмів, в тому числі на Одеській кіностудії, зокрема – у стрічках "Інтервенція", "Небезпечні гастролі", "Місце зустрічі змінити не можна", "Служили два товариші" та у картині відомої української режисерки Кіри Муратової "Короткі зустрічі". Також бард згадував Одесу у своїх піснях. Став лауреатом Державної премії СРСР посмертно.

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