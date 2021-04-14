Кабінет міністрів затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято під час засідання уряду.
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Рішення ухвалено без обговорення.
За словами представника Кабінету міністрів у Верховній раді Василя Мокана, постановою передбачено, що іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, відбувається у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки.
Його методику та інструкції щодо проведення визначає і затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння мовою.
Закон про мову в Україні
- 16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
- Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5100 до 6800 грн.
- Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.
- Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.
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