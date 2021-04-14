Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду.

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято під час засідання уряду.

Читайте такожМендель заявила, що в Україні є "українська" російська мова

Рішення ухвалено без обговорення.

За словами представника Кабінету міністрів у Верховній раді Василя Мокана, постановою передбачено, що іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, відбувається у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки.

Його методику та інструкції щодо проведення визначає і затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння мовою.

Закон про мову в Україні

16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5100 до 6800 грн.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко