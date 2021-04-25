Він додав, що в деяких містах ієрархи ПЦУ просять духовенство ще більше обмежити можливість масових богослужінь.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії. Зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах.

"Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв", - наголосив Епіфаній.

Також на Великдень усі охочі зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції і використовуючи захисні маски.

"Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються. І це стосується також і церковних ієрархів. Як ми зараз бачимо по всій Україні, що архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірних із закликом, що потрібно більше обмежити можливість щодо звершення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці. А централізовано у нас вже ухвалені відповідні рішення про те, як потрібно поводити себе в цих складних умовах", - підкреслив Епіфаній.

Карантин на Великдень: що відомо

В Україні не будуть запроваджувати додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят, водночас МОЗ закликав церкви і українців дотримуватися карантину.

Київська влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня, проте уже сьогодні ми бачимо деякі порушення.

21 квітня Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

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Автор: Вікторія Гордієнко