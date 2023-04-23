Чоловік без попередження прийшов до дочки в школу.

Український військовий, повернувшись з фронту, де захищав нашу країну від російських окупантів, без попередження прийшов до школи до доньки. Щемливе відео зустрічі зворушило українців.

"Захисник повернувся з війни і першим ділом пішов до школи, щоб побачити дочку", - йдеться у повідомленні до відео, яке опублікувало видання MRPL NEWS.

На кадрах видно, що дівчинка не очікувала зустрічі з батьком. Вона не відразу навіть зрозуміла, що він прийшов в клас. Дитина в сльозах кинувся обіймати тата, а її однокласники почали аплодувати.

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Зустріч українських військових з рідними - що відомо

Захисники України місяцями не бачать рідних і близьких, захищаючи нашу країну і майбутнє від російських загарбників. А рідкісні зустрічі з родиною для наших бійців дуже важливі та мають особливе значення.

Також дуже важливим є повернення українських військових з російського полону. Обмін військовополонених проходить важко, а Росія відмовляється від обміну за формулою "всіх на всіх". Так, 16 квітня мережу підірвало відео про українського військового, який повернувся з полону, і подзвонив коханій. Наш захисник п'ять місяців чекав цього моменту.

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