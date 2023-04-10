Закохані встигли побути щасливими у шлюбі всього три дні.

З полону повернулася українська прикордонниця, захисниця "Азовсталі" Валерія Карпіленко ("Нава"). Її трагічна історія кохання зворушила Україну.

"Наву" видно на відео зустрічі українських захисників з полону. На кадрах прикордонниця вкрита українським прапором, тримає квіти та посміхається.

У травні минулого року історія кохання "Нави" зворушила всю Україну. Захисниця втратила коханого-воїна.

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Історія "Нави" та "Бороди"

Захисниця Маріуполя Валерія Карпіленко ("Нава") вийшла заміж за свого коханого Андрія ("Борода") у підвалі оточеного окупантами заводу "Азовсталь". Закохані встигли побути щасливими лише три дні. Потім чоловіка вбили російські загарбники під час штурму.

Наречені побралися 5 травня - у день створення Окремого загону спеціального призначення "Азов". У присутності побратимів Андрій та Валерія обмінялися імпровізованими обручками із фольги.

"Ми встигли одружитися. Встигли бути щасливими. Не встигли набутися разом. Я кохатиму тебе вічно, мій Герой", - написала тоді жінка.

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