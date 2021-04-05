За місцем проживання молодика було проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено ряд речових доказів.

У Хмельницькому поліцейські затримали 21-річного молодика, який через мережу Інтернет збував дитячу порнографію.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Правоохоронці встановили, що молодик за встановлену плату збував через захищені месенджери відео порнографічного характеру, в яких фігурували діти.

За місцем проживання молодика було проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено ряд речових доказів, які підтверджують злочинну діяльність останнього.

Читайте такожЛьвів'янка продавала свої інтимні фото та відео в інтернеті: їй загрожує до 7 років в'язниці (відео)

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.ч. 3, 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Також правоохоронці працюють над встановленням осіб, які займались виготовленням вилученого протиправного відеоконтенту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко