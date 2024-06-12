Військовий пробув на посаді 45 діб.

Дмитро Плетенчук більше не є начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України.

Про це він повідомив сьогодні вночі. "Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони півдня України як очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України", - написав він у соціальних мережах.

Військовий дякує вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий досвід. Він додає, що пробув на посаді 45 діб. "Дякую команді. Ви справжні профі! 177 ефірів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог - такими для мене були ці 45 діб", - наголосив Плетенчук.

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Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України провів ротаційні заходи у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони півдня. Зокрема, було ухвалено рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня.

22 квітня стало відомо, начальником Центра стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України замість Гуменюк став капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Довідка УНІАН. Перший досвід роботи у прес-службі Плетенчук отримав у 2014 році - у миколаївському осередку організації "Правий сектор".

Служив прес-офіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, офіцером служби зв'язків з громадськістю командування Військово-морських мил ЗС України, був начальником прес-служби в Силах оборони Херсона (тактична група "Грім"), з травня 2023 року - спікер командування ВМС ЗС України. Також Плетенчук працював речником Миколаївської ОВА.

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