Поки на посаду нікого не призначили.

Генеральний штаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

"Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поки на посаду нікого не призначили. Наразі триває пошук відповідного фахівця, який чи яка вже "невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".

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"Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", - додали у Генштабі.

Звільнення в армії

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Минулого тижня командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" генерал-майора Сергія Літвінова звільнили з посад.

"Захід" очолив бригадний генерал Володимир Шведюк, а "Південь" - бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

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