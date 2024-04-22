Перший досвід у пресслужбі Дмитро отримав у 2014 році – в осередку "Правого сектору"

Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України замість звільненої нещодавно Наталії Гуменюк очолив капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, який також займає посаду речника ВМС ЗСУ.

Своє призначення УНІАН підтвердив Плетенчук.

"Так, мене призначили на цю посаду", - сказав він.

Відео дня

Плетенчук додав, що йому потрібен деякий час, щоб розібратися у певних нюансах служби на новій посаді.

Він також підтвердив, що перший досвід у пресслужбі отримав у 2014 році – у миколаївському осередку організації "Правий сектор". Служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, офіцером служби зв'язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил ЗС України, був начальником пресслужби в Силах оборони Херсона (тактична група "Грім"), з травня 2023 року - спікер командування ВМС ЗС України.

Також Плетенчук додав, що працював речником Миколаївської ОВА.

Звільнення Гуменюк - деталі

Нещодавно Генеральний штаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, було прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня. Йшлося, що триває пошук відповідного фахівця, який стане голосом Сил.

Вас також можуть зацікавити новини: