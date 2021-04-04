За словами Олега Сенцова, з мамою Емми у нього були невдалі і нетривалі стосунки.

Режисер та екс-політв’язень Олег Сенцов розповів про стосунки з матір’ю своєї доньки Емми.

Відповідний допис Сенцов залишив на своїй сторінці у Facebook.

«Я не полюбляю говорити про моє особисте життя, тому що це моє особисте життя, але деякі факти потребують роз'яснень, щоб не відбувалось непорозумінь. В минулому році в мене народилась донька Емма. З її мамою в мене були невдалі і тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилась, коли вони вже закінчились. Але діти ні в чому не винні, їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом», - написав він.

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Як раніше повідомляли ЗМІ, доньку режисерові Олегу Сенцову народила журналістка та активістка Юлія Бабич.

У Сенцова вже є двоє дітей: син Влад та донька Аліна. З їхньою мамою Олег розлучений, вона залишилася жити в Криму.

Хто такий Олег Сенцов

Олег Сенцов народився 13 липня 1976 року в Сімферополі. Український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст. Політичний в'язень в Російській Федерації. Лауреат премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та Шевченківської премії.

10 травня 2014 року Сенцова затримали в Сімферополі російські силовики. 25 серпня 2015 року в РФ його незаконно засудили за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі. Під час обміну полоненими у вересні 2019 року повернувся в Україну.

Своє звільнення Сенцов назвав «подарунком» російського лідера Володимира Путіна президенту України Володимиру Зеленському.

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Автор: Денис Прядко