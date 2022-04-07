Напевно, найактуальніша зараз послуга, вже відправлена в маркетинг, зазначив міністр цифрової трансформації.

Портал державних послуг і додаток "Дія" найближчими днями мають запустити послугу з фіксації внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю одному з телеканалів у рамках Всеукраїнського телемарафону.

"Напевно, найбільш актуальна послуга - це фіксація ВПО, внутрішньо переміщених осіб, людей, які приїхали, для того, щоб отримати цей статус і отримати виплати згідно з цим статусом. Ця послуга вже працює офлайн, вона повністю готова, вже відправлена в маркетинг, чекаємо, поки опублікується в Google й Apple. Я сподіваюся, що протягом кількох днів вона запрацює", - сказав він.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на кожну дитину та осіб з інвалідністю.

Варто зазначити, що російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Миколаєві, Херсоні, Житомирі, Сумах та Одесі.

Наприкінці березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в Україні 11-12 млн стали вимушеними внутрішніми переселенцями.

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