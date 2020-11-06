За даними ЗМІ, до пізнього вечора у водія не був узятий аналіз на наркотики.

Юрій Назаренко, який 30 жовтня скоїв масштабну смертельну ДТП на Майдані Незалежності в Києві, нібито намагається піти від відповідальності, задіявши давні зв'язки, а також "відкупитися" від родичів загиблих жінок.

Про це з посиланням на свої джерела стверджує Obozrevatel.

За словами одного з них, незважаючи на те, що на місці події драгер не показав алкогольного сп'яніння водія Land Rover, залишалося питання про прийом 66-річним Назаренком заборонених для водіїв лікарських засобів або наркотичних речовин.

"ДТП на Майдані Незалежності сталося о 15:55, але до пізнього вечора у водія не був узятий аналіз на наркотики і т. д", – стверджує джерело.

За словами іншого джерела, вже в день аварії "стало відбуватися щось дивне".

Читайте такожСтала відома особа винуватця моторошної ДТП на Майдані

"Є встановлена процедура огляду учасників ДТП із загиблими. Але підозрюваного не повезли на Петра Запорожця, 20 - як годиться, а доставили в ту клініку, де він раніше лікувався. Хто дав на це згоду? Хто підписував протокол забору крові і сечі? Якщо водій був би в лежачому стані, то забір могли робити в будь-якій клініці, куди б його доставили, наприклад, на "швидкій". Але Назаренко вийшов з машини на своїх ногах", – стверджує джерело.

У правоохоронних органах неофіційно сказали, що токсикологію нібито зробили, а тест на наркотики можна робити навіть через тиждень.

"Окремо буде вивчатися меддокументація. У тому числі будуть дивитися, які ліки призначалися Назаренку, і чи могли вони вплинути на його стан", – додав співрозмовник.

На суді адвокат Назаренка заявив, що його клієнт обіцяє надати матеріальну допомогу всім постраждалим і сім'ям загиблих. За словами джерела сайту, у даному випадку мова йде практично про підкуп, "щоб з боку родичів загиблих не було претензій".

Читайте такожМасштабна ДТП на Майдані: суд відправив під домашній арешт водія

Що відомо про Назаренка:

Юрій Назаренко довгий час перебував на держслужбі. Був начальником Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування Департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У 2005 році прем'єр Юлія Тимошенко підписала постанову про звільнення Назаренка у зв'язку з переходом на іншу роботу.

А з 2005 по 2007 під час прем'єрства Віктора Януковича, був заступником міністра КМУ. Кілька років Назаренко працював у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, він був головою колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

У 2014 році Назаренко був люстрований і пішов з НКЦПФР.

У 2018 році Назаренко став співвласником ТОВ "НОКС ТРЕВЕЛ" (раніше володіла його дружина, померла у 2014 р.). У нього 25% – це майже три мільйони гривень. За компанією зареєстровано право на дві бази відпочинку - "Водограй" і "Сигнал" в Затоці. Це селище міського типу в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

ДТП на Майдан: що сталося

30 жовтня близько 16:00 водій авто Land Rover на Майдані Незалежності в'їхав у натовп, потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив кілька автомобілів, і зупинився.

В результаті ДТП двоє людей загинули на місці. Троє, серед яких-п'ятимісячна дитина, яка перебувала з батьками в авто, в яке влетів Land Rover, отримали травми. Крім цього, пошкоджено п'ять автомобілів.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що водій дав свідчення і повідомив, що втратив свідомість і контроль над керуванням автомобілем.

Тест драгером на місці трагедії не показав наявності алкоголю в крові у водія, але більш точні результати дасть аналіз крові і сечі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко