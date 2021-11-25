Учні однієї зі шкіл Рівненської області влаштували свято для своєї однокласниці. Дівчинка вже два роки не ходить до школи через серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
11-річна Настя з села Повча два роки пандемії коронавірусу навчається індивідуально. Річ у тім, що у дівчинки серйозні проблеми зі здоров'ям й будь-які віруси для неї вкрай небезпечні.
Однокласники Насті вирішили підтримати її та прийшли в гості. Спілкуватися довелося на відстані, але й така зустріч зі шкільними друзями підбадьорили дівчинку.
Читайте такожНа Полтавщині всю ніч шукали 10-річного хлопчика - його знайшли в іншій області (фото)За словами вчителя та батьків школярки, у Насті тепер багато приємних емоцій. Вона в подяку записала відео для своїх однокласників.
"Дякую вам за такий класний сюрприз, мені дуже сподобалося. Ще я хочу вам побажати, щоб ви добре вчилися й до мене обов'язково ще прийшли", - подякувала дівчинка своїх шкільних друзів.
Як раніше повідомляв УНІАН, кричущий випадок стався в одній зі шкіл Обухова Київської області. Вчителька початкових класів вдарила головою об парту першокласника, а іншого учня била по руках. Батьки вже звернулися в поліцію і написали заяву про булінг.