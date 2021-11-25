У дівчинки серйозні проблеми зі здоров'ям, тому їй доводиться вчитися вдома.

Учні однієї зі шкіл Рівненської області влаштували свято для своєї однокласниці. Дівчинка вже два роки не ходить до школи через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

11-річна Настя з села Повча два роки пандемії коронавірусу навчається індивідуально. Річ у тім, що у дівчинки серйозні проблеми зі здоров'ям й будь-які віруси для неї вкрай небезпечні.

Однокласники Насті вирішили підтримати її та прийшли в гості. Спілкуватися довелося на відстані, але й така зустріч зі шкільними друзями підбадьорили дівчинку.

Читайте такожНа Полтавщині всю ніч шукали 10-річного хлопчика - його знайшли в іншій області (фото)За словами вчителя та батьків школярки, у Насті тепер багато приємних емоцій. Вона в подяку записала відео для своїх однокласників.

"Дякую вам за такий класний сюрприз, мені дуже сподобалося. Ще я хочу вам побажати, щоб ви добре вчилися й до мене обов'язково ще прийшли", - подякувала дівчинка своїх шкільних друзів.

Як раніше повідомляв УНІАН, кричущий випадок стався в одній зі шкіл Обухова Київської області. Вчителька початкових класів вдарила головою об парту першокласника, а іншого учня била по руках. Батьки вже звернулися в поліцію і написали заяву про булінг.

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Автор: Анастасія Горбачова