Повідомлення про підозру готують п’ятьом фігурантам.

На Рівненщині сьогодні викрили групу осіб, які займалися підробкою сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Зазначається, що в ході санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання та в автомобілях фігурантів провадження на території Рівненської та Волинської областей, виявлено та вилучено 94 вже надруковані підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19, а також бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію, мокрі печатки медзакладів та лікарів, а також обладнання для друку документів.

Крім того, виявлено ще 100 сертифікатів, які ще не встигли надрукувати. Також правоохоронці вилучили понад 155 тис. грн у різній валюті, отриманих злочинним шляхом. Вартість одного документа, за даними слідства, складала від 1500 гривень до 200 євро.

Наразі вирішується питання повідомлення п’ятьом фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на Львівщині повідомлено про підозру місцевому жителю, який виготовляв підроблені COVID-сертифікати для заробітчан.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Світлана Макринська