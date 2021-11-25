Батьки вже звернулися за допомогою до првоохоронців.

Кричущий випадок стався в одній зі шкіл Обухова Київської області. Вчителька початкових класів вдарила головою об парту першокласника, а іншого учня била по руках.

Про це йдеться в сюжеті ТСН

Інцидент стався ще в минулому навчальному році. Зараз постраждалий хлопчик навчається у другому класі. Дитину виховує бабуся Катерина.

Жінка розповіла, що була шокована, коли онук їй розповів, як вчителька била його головою об парту з такою силою, що у нього йшла кров у роті.

Читайте такожХлопчик почастував однокласників засобом для труб: лікарі розповіли про стан дітей (відео)"Я відразу ж там у вестибюлі йому так вивернула губу, а там побито зубами. Увечері вона подзвонила мені, я і кажу: "Лариса Михайлівна, не бийте більше Діму". Вона почала істерично кричати", - розповіла бабуся.

Адміністрація школи намагалася приховати інцидент, але літня жінка вирішила ситуацію так не залишати.

"Вона почала мене просити не йти нікуди, мовляв, ми все вирішимо. І Вікторія Михайлівна почала просити, і секретарка... Ні, кажу, я піду", - пояснила опікун школяра.

З'ясувалося, що були й інші постраждалі від рук вчительки діти. Учні скаржилися на агресивну поведінку педагога, стусани, приниження, жорстокість та навіть відмовлялися ходити в школу.

Крім того, один дитина розповіла мамі, що вчителька постійно кричить, тому вона вирішила послухати, як проводять уроки. Жінку шокувала розмова дітей зі шкільним психологом, яка просила їх нічого не розповідати батькам.

"У нас працює дуже хороший, професійний психолог і це був урок-гра. Він проводиться у всій початковій школі, це не тільки в цьому класі. Йшлося і про друзів, і про дружбу, і про те, що секрети, які вам довірив друг, не можна розповідати", - заявили в адміністрації навчального закладу.

Читайте такожУ школі на Кіровоградщині невакциновані вчителі влаштували бойкот: лякають сатаною й цькують колегБатьки вже звернулися в поліцію і написали заяву про булінг.

"Звичайно, ситуація абсолютна неприпустима для освітнього закладу і, як тільки було звернення батьків, ми, згідно із законодавством, скликали комісію нашу шкільну, запросили всіх учасників, тих людей, які були вказані в цій заяві, зібрали у них всі свідчення", - розповіла директор ліцею.

Вчителька весь цей час працює в школі. Водночас юрист ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко вказав, що директор може самостійно звільнити вчительку через жорстоке поводження з дітьми.

"Якщо директор цього не робить, а починає переводити відповідальність на поліцію, значить директор покриває жорстоке поводження і булінг", – підсумував експерт.

Агресія та булінг в школах України

В українських школах час від часу спалахують скандали через цькування як з боку учнів, так і з боку вчителів. Приміром, у Києві вчителька школи №58 жорстоко побила учня інклюзивного класу. Постраждала дитина має розлади аутичного спектру.

Водночас у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент. Вони забрали документи зі школи. Комісія навчального закладу встановлює всі обставини події.

Крім того, в селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики спочатку лаяла учня, а потім вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже не перший такий інцидент за участю цього педагога.

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Автор: Анастасія Горбачова