За словами міністра, функція буде розміщена у розділі для бізнесу.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що послуга е-бронювання з'явиться в "Дії" вже за декілька тижнів. Про це він сказав під час Powerup Ukraine conference у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", - підкреслив міністр.

За словами Федорова, послугу буде запущено через "Дію" в розділі для бізнесу.

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Своєю чергою аналітики Центру спільних дій розповіли для 24 каналу, що спочатку Міністерство економіки за допомогою "Дії" має сформувати Єдиний перелік державних органів, які зможуть бронювати працівників. Після чого керівники цих підприємств або установ будуть подавати через застосунок списки працівників для бронювання.

Коли Мінекономіки перевірить дані про військовий облік та офіційне працевлаштування, буде ухвалено рішення, чи підтверджувати бронь. Якщо рішення буде позитивним, то людина отримає витяг, який підтверджує відстрочку від призову. Для цього вже заброньований працівник повинен особисто подати заяву через "Дію".

Бронювання від мобілізації - останні новини

Раніше адвокат Роман Ухов розповів, чи можуть мобілізувати працівника, якщо його не встигли вчасно забронювати. За його словами, якщо підприємство не встигло забронювати працівника і йому вручили повістку, то він повинен з'явитися до ТЦК. Також його можуть мобілізувати і це буде законно.

"Не передбачено такої підстави звільнення особи - "заброньована з запізненням". Підприємство повинно завчасно цим питанням займатися, вирішувати це питання. Якщо особа не має броні і її мобілізували - це буде визнано законним, навіть якщо у подальшому підприємство щось захоче зробити, якимось чином подати на бронювання. Тобто ТЦК на час його мобілізації не мало інформації про те, що особа є заброньованою", - зауважив юрист.

Також стало відомо, що в застосунку "Резерв+" з'являться дані про бронювання. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко назвала дату такого оновлення.

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