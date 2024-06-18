В 'Резерв+' з'являться дані про бронювання: в Міноборони назвали дату

Ці дані повинні внести оператори ТЦК та СП.

18 червня у застосунку "Резерв+" зʼявилися електронний військово-обліковий документ з QR-кодом та опція дистанційного виправлення помилок.

Крім того, до кінця поточного тижня у застосунку "Резерв+" з'являться дані про бронювання військовозобов’язаних, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Судово-юридична газета.

За її словами, поки що дані не були внесені операторами ТЦК. Втім, до кінця тижня, 22 червня, ці дані буде внесено.

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"Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+" - зазначила Черногоренко.

Мобільний застосунок Резерв+: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін анонсував, що 18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документу.

У Міністерстві оборони кажуть, що понад 1,5 млн українців вже оновили свої дані онлайн - через мобільний застосунок "Резерв+".

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