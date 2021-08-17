В ході подій 14 серпня на Банковій постраждали щонайменше троє співробітників ЗМІ.

Європейська федерація журналістів (EFJ) прокоментувала насильство проти журналістів, яке мало місце на акції "Нацкорпусу" в Києві 14 серпня. Організація закликала українську владу притягнути винуватців до відповідальності та підвищити захист журналістів на масових заходах.

В EFJ вказали, зокрема, на побиття фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного правими радикалами. Крім нього, в ході подій 14 серпня постраждали щонайменше двоє співробітників ЗМІ. Проти кореспондента ресурсу Vesti.ua Валентина Банних застосували сльозогінний газ, а оператор телеканалу 1+1 Антон Філіп був травмований. Як заявив Глава НСЖУ Сергій Томіленко, активісти напали на Філіпа, коли побачили логотип телеканалу на його камері.

Генеральний секретар EFJ Рікардо Гутьєррес наголосив, що такі напади – зовсім не рідкість.

"Олександр Кужельний, Антон Філіп і Валентин Банних - ще одне доповнення до страхітливого списку журналістів, які постраждали від нападів під час масових акцій. Влада має зробити все можливе, щоб захистити пресу в такому ворожому середовищі. Ми закликаємо до ретельного розслідування, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до нападу", - наголосив він.

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Напад на журналістів на Банковій

Нагадаємо, фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного побили на Банковій 14 серпня. Активісти зібралися там, щоб провести акцію протесту під офісом президента. Їм не сподобалося, що Кужельний фотографує їх.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень Кужельному було відкрито кримінальне провадження.

"Букви" опублікували і відео нападу, яке зняли і виклали в мережу самі нападники. На ньому можна бачити, що Кужельного оточила група молодих людей, вони ображають його і вимагають видалити фото. Поки журналіст намагається щось пояснити, один з учасників без причин починає його бити. До побиття підключаються ще кілька людей, журналіста валять на землю і б'ють ногами.

Незабаром в "Нацкорпусі" заявили, що винуватці нападу вже "покарані". Було опубліковано також відео, на якому двоє нападників вибачаються перед Кужельним у присутності голови Нацкорпусу Білецького.

Оператор ТСН, доброволець АТО Антон Пилип постраждав вже тоді, коли акція "Нацкорпусу" перетворилася на масштабну сутичку між активістами та силовиками. Він був збитий з ніг ударом по голові, а також отримав велику порцію сльозогінного газу.

За словами потерпілого, напад на нього стався після ідентифікації окремими активістами символіки телеканалу 1+1 на знімальній техніці і ворожих закликів у бік працівника медіахолдингу.

Всього в сутичках на Банковій 14 серпня постраждали восьмеро правоохоронців і троє журналістів.

Автор: Григорій Бондар