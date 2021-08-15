Вони принижували чоловіка, а потім побили його.

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які побили журналіста в ході акції протесту під Офісом президента.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження. Вони брали участь в акції.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у скоєнні злочину.

Читайте такожМера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинкуПоліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. Порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також правоохоронці встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

У поліції відзначили, що вибачення за скоєння злочину не звільняє від відповідальності.

"Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Напад на журналіста у Києві

На журналіста видання "Букви" напали під час акції біля офісу президента на вулиці Банковій.

Його оточила група молодих людей, які ображали його і вимагали видалити фото. Журналіста повалили на землю і почали бити ногами.

У "Нацкорпусі" запевнили, що нападники вже понесли покарання і перепросили за напад.

Автор: Людмила Жерновська