Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які побили журналіста в ході акції протесту під Офісом президента.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.
Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження. Вони брали участь в акції.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили їм про підозру у скоєнні злочину.
Читайте такожМера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинкуПоліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. Порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також правоохоронці встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.
У поліції відзначили, що вибачення за скоєння злочину не звільняє від відповідальності.
"Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Напад на журналіста у Києві
На журналіста видання "Букви" напали під час акції біля офісу президента на вулиці Банковій.
Його оточила група молодих людей, які ображали його і вимагали видалити фото. Журналіста повалили на землю і почали бити ногами.
У "Нацкорпусі" запевнили, що нападники вже понесли покарання і перепросили за напад.