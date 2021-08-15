Нападники кажуть, що не є членами "Нацкорпусу" та "Азова".

У "Нацкорпусі" відреагували на ситуацію з нападом на журналіста в ході акції протесту під Офісом президента. Організація запевнила, що нападники вже понесли покарання і принесли вибачення потерпілому.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Нацкорпусу", від нападу постраждав журналіст "Букв" Олександр Кужельний.

"Стало відомо, що під час сьогоднішньої акції стався інцидент з нападом на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного. На даний момент нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру", - йдеться в повідомленні.

Видання "Букви" тим часом опублікувало відео з вибаченнями нападників - це двоє молодиків 18 і 19 років. Вони вибачаються перед кореспондентом у присутності Андрія Білецького, і пояснюють, що їх неправильно поінформували.

"Хочу вибачитися за дану ситуацію і свої дії... Нам просто сказали неправдиву інформацію про те, що ти робив погані справи щодо наших людей... Тому я щиро вибачаюся за це. Якщо зможеш пробачити, то пробачиш. Якщо не зможеш пробачити - це твоє право", - пояснив один з нападників.

За словами нападників, вони не є членами "Нацкорпусу" і "Азова".

Сам Кужельний пояснив, що бити його почали вже після того, як він показав посвідчення журналіста.

Нагадаємо, за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту під час акції біля офісу президента на вулиці Банковій у Києві відкрито кримінальне провадження.

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Сутички біля офісу президента в Києві

14 серпня біля офісу президента на Банковій відбулася акція протесту, організована "Національним корпусом". В результаті заворушень постраждали 7 правоохоронців та нацгвардійці.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що кожен громадянин має право на мирний протест, однак будь-які насильницькі дії як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними.

Автор: Дмитро Захаров