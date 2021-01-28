Політолог Кость Бондаренко у своєму блозі на Facebook звернув увагу на тривожну тенденцію залучення патріотичних сил до рейдерських атак на чесний бізнес. Зокрема, мова іде про участь «Правого сектору» в спробах захоплення київського ринку «Столичний».

Експерт зазначає: «Справа набуває розголосу, оскільки йдеться про Київ, один із найбільших її ринків «Столичний», інтереси столичних «акул бізнесу» та литовського бізнесмена Раймондаса Туменаса (співвласника «Новусів»), та найвідомішої праворадикальної структури (Правий сектор)».

Нагадаємо, що минулого року мажоритарний власник ринку, підприємець Олександр Стельмах замовив аудит «Столичного». Причиною стало те, що за кілька попередніх років він не отримав дивідендів, хоча на ринку щорічно оберталися величезні кошти обігових коштів. Сума виведених коштів, за розрахунками акціонерів, склала більше 21 млн доларів.

Під час перевірки аудитори встановили: підприємство руками підконтрольної міноритарному акціонерові Владі Молчановій адміністрації було загнане у штучні борги, а майно ринку опинилося у заставі в афільованих із нею підприємствах. Крім того, результати аудиту засвідчили, що ринок умисно доводився адміністрацією до банкрутства. Не виключно, що головною причиною було бажання Молчанової, власниці компанії Stolitsa Group за безцінь викупити землю ринку для побудови кількох багатоповерхівок.

Після цього було змінено керівництво ринку, і за лічені місяці підприємство почало показувати прибуток та справно сплачувати податки в міський бюджет. Паралельно почалися судові суперечки та відбулося кілька спроб рейдерського захоплення ринку. Так, «чорними нотаріусами» було оприлюднено документи про фіктивні борги ринку перед компанією «Спецбуд-Моноліт», і як наслідок – внесено незаконні зміни в державні реєстри. Вчасне втручання Міністерства юстиції та антирейдерської комісії дозволило заблокувати ці дії та повернути суперечку в легальне русло.

Однак рейдери пішли далі та залучили «Правий сектор» до пікетування ринку та Мін'юсту. Фактично патріотичними гаслами прикривають спроби незаконно заволодіти майном та знищити ринок «Столичний».

Кость Бондаренко в кінці свого матеріалу зазначає, що питання рейдерства і розробки дієвого антирейдерського законодавства має стати одним із найважливіших питань в діяльності нинішньої влади: «А люди в камуфляжі не повинні силою впливати на урядові рішення та силою змінювати власників бізнесів».

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Автор: УНІАН