За словами Ганиченка, будь-які масові зібрання під час Великодня можуть повернути регіон до «червоного рівня» епіднебезпеки впродовж двох-трьох тижнів.

За одним зі сценаріїв розвитку епідемії коронавірусної хвороби в Україні, розроблених Київською школою економіки, захворюваність на COVID-19 після великодніх свят продовжить спадати, однак повільніше, ніж зараз.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

«За «середнього» сценарію, який розробила Київська школа економіки, очікується, що захворюваність продовжить спадати і після великодніх свят, однак потенційно меншими темпами, ніж це відбувається зараз», - заявив він.

За словами Ганиченка, результат впливу великодніх святкувань можна буде спостерігати лише наприкінці травня. «Тому, що є інкубаційний період, і ми приблизно через три тижні побачимо вплив святкування Великодня на ситуацію із захворюваністю», - додав він.

За словами аналітика, наразі додаткових загальнонаціональних жорстких обмежень вводити не потрібно, бо вже третій тиждень захворюваність спадає. «Однак варто розуміти, що ті регіони, які нещодавно вийшли з «червоного» рівня епідемічної небезпеки, ще знаходяться досить близько до межі «червоного» рівня. Відповідно, будь-які поштовхи, включно з масовими зібраннями на період Великодня, можуть повернути регіон до «червоного рівня» епіднебезпеки впродовж двох-трьох тижнів», - зазначив він.

«В Україні досягнута домовленість з керівниками церков про те, щоб збільшити кількість богослужінь, під час яких українці зможуть посвятити їжу та одразу піти додому. Тобто кількість богослужінь збільшиться, їхня тривалість зменшиться для того, щоб не скупчувати людей, однак все залежить від кожного з нас – як ми будемо дотримуватись соціальної дистанції та носіння масок під час богослужінь», - резюмував він.

Великдень в умовах карантину

Великдень у 2021 році в Україні православні християни святкують 2 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов очікує зростання кількості хворих на коронавірус після церковних свят. З огляду на стабільно високу захворюваність міністр порадив громадянам не йти до храму і не святити паску.

Слова Степанова підтримав й митрополит Епіфаній. Він зауважив, що прихожанам з груп ризику найкраще простежити за великодньою месою онлайн з дому.

Храми ПЦУ у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії. Зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

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Автор: Костянтин Гончаров