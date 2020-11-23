Євгеній Жуков показав, як діє електрошокер Taser Х2.

Керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков випробував на собі дію електрошокеру Taser.

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Відповідне відео було опубліковано на офіційному Youtube-каналі Патрульної поліції України.

За словами Жукова, Taser Х2 - електрошокер стримувальної дії, який допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, не завдаючи йому при цьому шкоди для здоров'я. Він використовується у США, Канаді, Великобританії, Франції, Австралії, Німеччині, Ізраїлю та ще у ста країнах світу.

Прилад було схвалено Міністерством охорони здоров'я.

До кого зможуть застосовувати електрошокери

громадян, які вчинили адміністративне чи кримінальне правопорушення й чинять фізичний опір поліцейському;

громадян, що вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагаються втекти;

громадян, які чинять збройний опір і намагаються втекти від поліції;

озброєних громадян, які погрожують відкриттям вогню або застосуванням інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема копа.

Що передбачає закон зараз

Згідно з чинним законом, електрошокер можуть застосувати тільки у випадках відбиття нападу, зокрема на поліцію, а також для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю людей.

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Автор: Катерина Лиманська