Зараз "доктор Пі" продовжує приймати пацієнтів. Живе під Києвом у великому будинку.

"Доктор Пі" Андрій Слюсарчук вже 5 років на волі, після того, як його засудили за підробку документів про освіту і вбивства з необережності. Зараз він продовжує лікувати і, як стверджує, оперувати. А ще він має офіційну роботу та маєток під Києвом.

Про це йдеться у розслідуванні ТСН.

Хто такий "доктор ПІ"

Слюсарчук заявив про себе як про доктора "Пі" у 2005 році. Він показував надздібності та влаштовував телешоу з елементами гіпнозу. Біографія, котру розповідає сам Слюсарчук, вражає. У 9 років - закінчив школу, у 12 - вступив до Московського медуніверситету, а у 18 - вже випустився з відзнакою.

Згодом колишній сирота з дитбудинку посідає місце радника віце-прем’єра України. Президент Віктор Ющенко обіцяв створити для генія інститут мозку. Тодішня заступниця голови секретаріату президента Ющенка Марина Ставнійчук засновує разом зі Слюсарчуком громадську організацію "Розум".

На хвилі успіху Слюсарчук активно лікує пацієнтів, які вважають його останньою надією, та береться за складні операції. Аж тут випливають зізнання родичів пацієнтів Слюсарчука про те, що він - шахрай. Слюсарчука беруть під варту.

У 2014 році суд першої інстанції визнавйого винним у вбивстві з необережності, шахрайстві у великих розмірах та у підробці документів. Адвокати активно працювали над оскарженням.

За рішенням суду Слюсарчук мав відсидіти 8 років, але не відбувши термін - вийшов під особисті зобов’язання. Верховний суд скасував всі попередні вироки. Зараз справа знову слухається у першій інстанції.

Між тим "доктор Пі" знову приймає пацієнтів у селі Іванковичі у передмісті Києва. Серед ящиків з медпрепаратами Андрій Слюсарчук консультує пацієнта. Він не здогадується що - це журналіст ТСН. На прийом журналіст записався, подзвонивши "медику" на мобільний. Паралельно з встановленням діагнозу, "доктор Пі" вихваляється майбутніми операціями.

Хоча відео з операції на мозку, що проводив Слюсарчук, 10 років тому змусило здригнутися професійну спільноту. На цей час з розслідування львівської газети "Експрес" відомо - людина на ім'я Андрій Слюсарчук не має медичної освіти. Він ніби-то встиг вбити медичними експериментами щонайменше п'ятьох людей.

За 5 років на волі "Пі" обзавівся двоповерховим маєтком з басейном в елітному передмісті Києва. Вартість такого понад $500 тис. Будинок нашпигований камерами. До камери журналіста Слюсарчук не вийшов. На всі питання відповів телефоном.

"Я вийшов з тюрми і мені мої друзі дали тільки $300. На сьогоднішній день я купив будинок, машину. Я допомагаю всім своїм друзям. У мене 5 годинників, які коштують по 170 тис.. Моя зарплата складає приблизно 210 тис. грн", - розповів Слюсарчук.

У соцмережах доктора знімки з подорожей і фото з операційних. "Пі" досі має армію шанувальників. Його талант у коментарях вихваляє, зокрема й Марина Ставнійчук.

Слюсарчук хвалиться, що зараз працює навіть за кордоном, проте не розповідає, в яких країнах. "Доктор Пі" наполягає - доки тягнуться суди, він може практикувати

"В мене ніхто не забрав статуса ні професора, ні доктора наук, ні лікаря. Поки немає рішення суду, то я перебуваю в тому статусі, в якому я був", - зазначив "Пі".

Між тим, довести вбивство з необережності суд першої інстанції зміг лише у двох випадках. Але на сьогодні постраждалі взагалі відмовляються про це поговорити.

"Для мене це дуже болюча тема, бо ми витратили великі гроші. Лікування не було, гроші позичили. Ми не хочем про це говорити і згадувати", - каже одна із потерпілих.

Слюсарчук каже, на нього працюють одразу 6 адвокатів. Один з них охоче спілкується телефоном. Основна версія захисту наразі така: дискредитація "Пі" 10 років тому буцім-то була спланована російськими спецслужбами.

Слідчий у справі Слюсарчука Олександр Сорока переконаний, що різночитань бути не може.

"У Слюсарчука не було медичної освіти і він не мав права проводити операції", - підкреслив Сорока.

У 2012 році Сорока особисто був на допитах професорів московського ВНЗ. Там повідомили, що Слюсарчук в університеті не навчався та не проходив після вузівську підготовку, а також прийнято рішення визнати виданий дублікат диплома Слюсарчуку недійсним. Дублікат диплому, яким "Пі" вихвалявся в Україні, він, найпевніше, отримав на основі підробки: приніс в університет нібито знищений диплом - із прізвищем, без печатки.

Слідчий склав список українських високопосадовців, яких збирався допитати. Серед прізвищ - Марина Ставнійчук і тодішній керівник служби зовнішньої розвідки – Микола Маломуж. Саме він перевіряв Слюсарчука, перш ніж організувати зустріч із Ющенком.

Після пропозиції розказати, як "Доктор Пі" потрапив в кабінет до Ющенка, Маломуж перестав брати слухавку. Марину Ставнійчук ТСН спитала про зв’язок зі Слюсарчуком після інтерв’ю на іншу тему. Вона заборонила нам давати її коментарі в ефір і навіть почала погрожувати.

"Ви не виходите в мене з офісу, поки ви не приберете це інтерв’ю", - заявила Ставнійчук.

Слідчий Сорока вважає, що "доктора Пі" хтось намагається відбілити.

Із власних джерел ТСН стало відомо про офіційні доходи Слюсарчука. Задекларовані гроші протягом років на волі він отримував від фармацевтичної компанії "Екофарм" та хімічної компанії "Сполука". "Сполука" розташована за тою ж адресою, що й державний Інститут органічної хімії.

Власники компаній Анатолій Новик та Володимир Фетюхін - сусіди. Живуть через паркан У дачному кооперативі "Лісний", що в тих же Іванковичах. Саме тут Слюсарчук приймав нашого колегу журналіста, думаючи, що це черговий пацієнт.

Те що Слюсарчук працює в компанії "Сполука", Володимир Фетюхін підтвердив телефоном. А от власник "Екофарму" Анатолій Новик запросив ТСН на інтерв’ю. Та перш ніж журналісти ввімкнули камеру - прес-секретар Новика Ігор Юрченко почав знімати ТСН. Ігор Юрченко відомий ще і тим, що в своїх статтях виправдовує Слюсарчука. А ще моніторить все, що знімають про "Доктора Пі". Новик, як з'ясувалося, є другом Слюсарчука.

"З ним я їздив до Ізраїлю робити операцію. Я прокинувся під час хірургічного втручання. Тоді я попросив лікарів, які мені робили операцію покликати мого лікаря. Я попросив його почухати мені носа. Тоді він залишився поруч: тримав мене за руку та гладив", - розповів бізнесмен.

Анатолій Новик підтвердив, що забезпечив Слюсарчука роботою. Запевнив, на будинок теж давав свої гроші. Наостанок Новик пообіцяв сюрприз від Слюсарчука для всіх українців.

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