Посадовець вимагав хабар за вирішення питання із поставками пального.

Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича.

Як повідомив співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, Скопича затримали прямо біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар на суму 100 тис. грн. "Залишається дуже відкритим питання: чи підуть тепер слідчі СБУ до Петра Котіна, який є безспосереднім начальником Скопича? Бо сказати що в "Енергоатомі" нема корупції тепер взагалі неможливо. При чому зафіксовано то не проклятими американськими шпіонами з НАБУ, а правовірною Службою Божою України", - прокоментував Ніколов.

Джерела "Економічної правди" додали, що посадовець вимагав хабар за розвʼязання питання із поставками пального.

Відео дня

В "Енергоатому" підтвердили затримання одного із співробітників компанії під час отримання хабара. У відомстві повідомили, що затриманий сприяв вирішенню питання в іншій компанії завдяки своїм зв'язкам і був посередником.

Хабарництво в Україні

В Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки викрили схему видачі "білих квитків", яка допомагала депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації. За $12 тис. "елітним ухилянтам" вигадували діагнози та готували документи щодо непридатності для військової служби, що уможливлювало знятя ухилянтів з військового обліку.

А 15 травня 2023 року правоохоронці затримали у столиці голову Верховного суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького, коли останній передавав Князєву частину хабаря, загальна сума якого сягала $2,7 млн.

Вас також можуть зацікавити новини: