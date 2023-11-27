Таке відео, яке нібито є фрагментом сюжету телеканалу ICTV, поширюють у TikTok.

Мережею шириться фейкове відео, в якому президент Володимир Зеленський "оголошує про скасування воєнного стану в 10 областях України".

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який розвінчав чергову брехню росіян. "Брехня: президент України скасував воєнний стан і мобілізацію в 10 областях, аби піднімати економіку. Таке відео, яке нібито є фрагментом сюжету телеканалу ICTV, поширюють у TikTok. Правда: відео запостив акаунт з логотипом ICTV на аватарі, щоб виглядати правдоподібніше, але насправді це – не сторінка каналу, а саме відео є підробкою", - зазначається у повідомленні.

За даними Центру стратегічних комунікацій, для створення фейку шахраї використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада, у якому він говорить про нові санкційні рішення.

Відео дня

"І ні слова – про скасування воєнного стану, цю "заяву" зловмисники наклали поверх оригінального відео", - повідомили у Центрі.

Також у кінці ролика показують ведучого ICTV, який закликає перейти за посиланням, щоб дізнатися, в яких саме областях скасовують воєнний стан.

"Цей текст також озвучили поверх відео, а саме посилання є рекламою сумнівного Telegram-каналу", - зазначено у повідомленні.

Російські фейки

Як відомо, гібридна війна Росії включає поширення великої кількості фейків та численні "вкиди" неправдивої інформації, щоб підірвати сили та віру українців як у перемогу, так і керівництво країни. Днями ДПСУ спростувало інформацію про мінування кордону з Угорщиною. Так, у мережі почало з’являтися відео, де особа в військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем Збройних сил України та заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною. Прикордонники закликали не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

Перед тим, серед інших викритих цього місяця фейків, - відхід російських військ з окупованих територій Херсонщини. Так, Центр Національного Спротиву інформував про інформаційну операцію проти України, яку розпочали кремлівські пропагандисти, оголосивши про війдхід військ. Але насправді жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Ворог проводив цю операцію з метою відволікання Сил Оборони України.

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