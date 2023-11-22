У Держприкордонслужбі зауважили, що не відповідає дійсності інформація про нібито мінування кордону для зупинки угорських військ.

Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та Центр протидії дезінформації. Зазначається, що у мережі почало з’являтися відео, де особа в військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем Збройних сил України та заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною.

"На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону, або угорських військ. Просимо не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію", - закликали прикордонники.

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Політика Угорщини щодо України

Угорщина не однаразово підігрувала Росії. Зокрема, при підготовці нового пакету санкцій проти Росії, робота над яким розпочалася у вересні, з ухваленням якого ЄС могла б передати Україні заморожені російські активи. Також передбачалися більш жорсткі заходи по верхній межі цін на нафту. Але Угорщина заблокувала це питання.

Вчора, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відзначав, що ухвалення очікуваного рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу - це не подарунок. При цьому він зазначив, що "слоном у кімнаті" або країною, яка може заблокувати це рішення, може бути Угорщина, але і не тільки ця країна. Глава держави відзначив, що Україна робить усе, що належить для започаткування у грудні цього року переговорів про вступ до Євросоюзу.

Зеленський закликав усі країни-члени Євросоюзу не підігравати президенту РФ Володимиру Путіну при розгляді питання про започаткування переговорів про вступ України.

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