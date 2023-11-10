З 2014 року жодна жінка в Україні не була примусово мобілізована.

Росія активно розганяє фейки про те, що Україна нібито готується до початку призову жінок до лав Збройних сил України. Для цього російська пропаганда використовує статтю The New York Times, де розповідалося про те, як українські жінки вчаться воювати.

Як зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, ця інформація не відповідає дійсності. Наголошується, що у своїй статті NYT розповідає про те, що Україна покладається лише на власне населення як резерв для поповнення особового складу, а тому багато жінок проходять військові навчання, щоб згодом вступити до лав ЗСУ.

"За даними Міністерства оборони України, зараз у Силах оборони служать близько 43 тисяч жінок. Їм більше не заборонено бути кулеметницями, командирами танку та снайперками, а також водійками вантажівок. Однак про призов не йдеться – з 2014 року жодна жінка в Україні не була примусово мобілізована", – йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також нагадали, що жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, повинні стати на військовий облік. Проте це не означає, що йдеться про мобілізацію. У такий спосіб держава узагальнює дані про наявний резерв фахівців у медичній галузі.

Фейки РФ про Україну

Один із улюблених наративів Кремля про Україну – це "існування" на теренах нашої країни біолабораторій. На різних майданчиках РФ заявляла про заражені гроші, бойових комарів, голубів та інші абсурдні речі.

Наприкінці жовтня Росія видала новий фейк про біолабораторії в Україні. За версією Міноборони країни-агресорки, США нібито планують відновити роботу біооб'єктів в Україні і хочуть почати збір небезпечних патогенів на західних територіях у свої колекції.

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