Під Палацем "Україна" зібрались біля тисячі людей.

Учасники акції протесту підприємців «SaveФОП» заблокували столичний палац «Україна».

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Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі учасників акції протесту малих підприємців перемістилися з Майдану Незалежності до палацу «Україна», де сьогодні відбудеться новорічний святковий концерт «95 Кварталу».

Вони розташувалися перед центральним входом, а також намагаються заблокувати інші входи до нього, оскільки, за їхніми даними, сюди має приїхати президент України Володимир Зеленський. А вони прагнуть не допустити його на концерт.

Лідер руху Сергій Доротич закликає учасників акції заблокувати усі проходи до палацу «Україна».

Водночас безпосередньо перед входом перебуває велика кількість правоохоронців. Вони фактично очепили периметр будівлі, щоб туди не могли потрапити протестувальники.

Разом з тим протестувальники не перешкоджають людям, які прийшли на концерт, потрапити до палацу «Україна».

Протести ФОПів у Києві 22 грудня

Сьогодні вдень активісти #saveФОП влаштували чергову акцію протесту.

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Окрім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав запровадження касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

Враховуючи, що парламент вже пішов на зимові канікули, головний удар сьогодні на себе візьме Офіс президента та Кабмін.

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Автор: Дмитро Хилюк