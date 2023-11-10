У 2019 році Україна видала ордер на арешт 49-річного Жеваго, який працював у парламенті з 1998 по 2019 рік, а в 2021 році надійшов міжнародний ордер на його арешт.

Французький суд відхилив апеляцію українського уряду і постановив, що українського мільярдера Костянтина Жеваго не слід екстрадувати через звинувачення в розтраті, повідомив у п'ятницю представник суду.

Жеваго, який контролює зареєстрованого на Лондонській фондовій біржі виробника залізних окатишів Ferrexpo, був заарештований на французькому гірськолижному курорті в грудні 2022 року за запитом України, яка розшукує його за підозрою в розкраданні коштів за участю нині збанкрутілого банку, пише Reuters.

Жеваго неодноразово заперечував будь-які правопорушення.

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"(Суд) приходить до висновку, що держава-позивач (Україна) не може гарантувати, що Жеваго буде судитися судом, який може забезпечити фундаментальні процесуальні гарантії і захист прав захисту", - йдеться у вироку суду, отриманому агентством Reuters.

Справа олігарха Жеваго - деталі

У 2019 році Україна видала ордер на арешт 49-річного Жеваго, який працював у парламенті з 1998 по 2019 рік, а в 2021 році пішов міжнародний ордер на арешт.

Жеваго був заарештований на французькому гірськолижному курорті Куршевель після запиту української прокуратури про його екстрадицію у зв'язку з крахом банку "Фінанси та Кредит" ще в 2015 році. Жеваго відпустили під заставу в 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів).

Прокурори також подали позови до українських судів, щоб отримати від Жеваго компенсацію в розмірі понад 1 мільярд доларів, і заморозили акції Ferrexpo в трьох її українських дочірніх компаніях. Ferrexpo також знаходиться в суперечці з урядом України з приводу виплат роялті.

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