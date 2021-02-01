Прикордонники не випустили білоруса з київського аеропорту "Бориспіль".

Співробітники Держприкордонслужби напередодні не пустили до України громадянина Білорусі Валерія Дайнеко – соліста гуртів «Песняры» та "Белорусские песняры".

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ. Чоловіка не випустили з київського аеропорту «Бориспіль».

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Підставою для заборони в’їзду стало незаконне відвідування громадянином тимчасового окупованого Криму. На півострові він побував влітку минулого року – в’їхав туди з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію.

У спілкування Дайнеко підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь».

За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська.

Минулого року Валерій Дайнеко взяв участь в російському фестивалі патріотичної спрямованості «Дорога на Ялту», який був організований в окупованому Криму. За його словами, він входив до жюрі конкурсу.

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Автор: Дмитро Захаров