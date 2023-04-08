В Авдіївці, однією з "найгарячіших" точок на фронті, знаходяться четверо дітей. Їх планують вивезти, згідно з рішенням про примусову евакуацію неповнолітніх з особливо небезпечних населених пунктів Донецької області.
Такою інформацією в ефірі національного телемарафону поділився голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, після загибелі 5-місячного немовляти в місті залишалися 8 дітей. З тих пір половину з них вдалося вивезти, і залишилося 4.
"Зараз їх [дітей] в місті залишається четверо. Ми знаємо місцезнаходження двох. Прийнято рішення по 20 громадам в Донецькій області про примусову евакуацію. Вчора була проведена комісія ТЕБ і НС місцева, з понеділка (10 квітня — УНІАН) вже примусова евакуація буде і в Авдіївці", — розповів Барабаш.
За словами голови ВЦА, дітей, про чиє місцезнаходження відомо, обов'язково евакуюють, а інших продовжать шукати. Керівник впевнений, що найближчими днями кожну дитину вдасться вивезти з Авдіївки.
Примусова евакуація дітей у Донецькій області: що відомо
Таке рішення 4 квітні прийняв Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану за рекомендацією Донецької ОВА.
Всього планувалося вивезти 126 дітей з 21 населеного пункту регіону. Транспортування доручили спеціальним екіпажам поліції з броньованими автомобілями.
Як розповіла волонтерка Ольга Зайцева, Евакуація — це складний процес. Заважають обстріли і погодні умови, а нерідко дорослі ховають дітей і відмовляються залишати свій будинок.