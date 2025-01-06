Прокурор просив залишити Гнезділова під вартою до 15 березня.

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який у вересні 2024 року публічно самовільно залишив свою частину.

Відповідне рішення прийнято Печерським районним судом Києва 6 січня, інформує "Суспільне". Таким чином Гнезділов залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Зазначається, що прокурор Микола Шелест просив суд продовжити запобіжний захід військовому у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. Він заявив, що Гнезділов може переховуватися від слідства та суду.

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Захисниця військового Анастасія Бурковська натомість просила суд пом'якшити запобіжний захід та замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Водночас сам військовослужбовець заявив в коментарі "Суспільному", що нагадав суду про згоду повернутися до військової частини, де, як він каже, дали на це згоду.

"Ми спершу отримали згоду на повернення. Тепер чомусь ми отримали відмову на повернення. Таке враження, що суд намагаються максимально затягнути й показати: шановні, з вами всіма так буде", – додав Гнезділов.

Справа Гнезділова

21 вересня 2024 року Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину. Він зазначив, що зробив це, щоб привернути увагу до потреби встановити чіткі терміни служби для мобілізованих.

23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

9 жовтня у Державному бюро розслідувань повідомили, що Гнезділова затримали.

У 56 ОМБ призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

11 жовтня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Гнезділову у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. У суді військовий заявив, що в його затриманні є "політичні мотиви".

У листопаді суд продовжив запобіжний захід військовослужбовцю. Під час судового засідання Гнезділов заявив про свою готовність повернутися до лав української армії, водночас наголосив, що зробить це лише за умови, якщо в Україні встановлять чіткі терміни служби.

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