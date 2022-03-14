Зокрема, заборонений вивіз з території області бензину марки А-92 та А-95, дизельного пального та скрапленого газу для автомобілів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заборонив вивіз з території області бензину марки А-92 та А-95, дизельного пального та скрапленого газу для автомобілів.

Про це повідомляється у його Telegram-каналі.

"Сьогодні своїм розпорядженням від 14 березня 2022 року "Про заборону вивозу пального" заборонив суб’єктам господарювання, фізичним особам-підприємцям, які здійснюють торгівлю пальним, вивіз з території області бензину марки А-92 та А-95, дизельного пального та скрапленого газу для автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Контролювати дотримання встановлених обмежень на місцях доручено ГУ Національної поліції, підрозділам Збройних сил України та Національної гвардії України, розміщеним на території Луганської області.

Раніше Гайдай заборонив необґрунтоване підвищення цін в умовах воєнного часу на товари першої необхідності, зокрема, й на зазначені види пального для автотранспорту.

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