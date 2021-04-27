Раніше пацієнта вважали незаразним через 14 днів хвороби.

Перебіг коронавірусу у пацієнтів серйозно змінилося - лікарі констатують збільшення терміну гострої фази захворювання.

Про це розповіла керівник Центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук в ефірі каналу "Україна 24".

"Якщо раніше ми спостерігали, і знали за наказом [МОЗ], що протягом двох тижнів людина стає незаразною, і ми вже не переживаємо за її стан після 14 діб з початку захворювання, то зараз ми цей термін як лікарі бачимо як мінімум до 21 доби", - зазначила вона.

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За її словами, зараз медпрацівники вже не повинні робити контрольні ПЛР-тестування при виписці зі стаціонару або з лікарняного листа.

"Якщо раніше була вимога два негативних ПЛР-тесту, потім один... А зараз ми не тестуємо контрольно. Якщо пройшло 14 днів від початку захворювання, і останні три дні немає вірусної інфекції - ми можемо виписувати людину в Інститут, на роботу з лікарняного. Думаю, можливо, ці терміни будуть переглядати", - сказала вона.

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Автор: Юрій Годован