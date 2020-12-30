Мотиви вчинку хлопця залишаються невідомими.

Харківських депутатів обстріляли з іграшкового пістолета у залі засідань мерії.

Відео з порушником з’явилось у Telegram Харків Times.

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Присутніх «обстріляли» бутафорськими доларами. Хлопця у червоному світшоті на прохання секретаря міськради Ігоря Терехова вивели з приміщення, а на виході обшукали, чи не приніс, бува, юнак чогось небезпечнішого. Після цього його відпустили.

«Виведіть зараз людину, ось пішов, і складіть адміністративний протокол, а потім змусьте його прибрати все. Ми тут місто прибираємо, а він тут с*** папірці смердючі розкидав», – заявив Терехов.

Мотиви вчинку хлопця залишаються невідомими.

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Автор: УНІАН