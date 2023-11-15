Лісовий сподівається, що СБУ дасть справедливу оцінку висловам та діям вже екс-викладачки Львівської політехніки.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтвердив звільнення екс-нардепки Ірини Фаріон з посади професорки Львівського політехнічного університету. У дописі в соцмережі він наголосив, що людям, які не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.

"Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором", - зазначив він. Міністр нагадав, що студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій. Зокрема, саме зі студентів розпочалася Революція Гідності в Україні, яка остаточно закріпила нас на євроінтеграційному шляху. Лісовий також зауважив, що з 2014 року тисячі студентів змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою державу, родини та цінності.

На його думку, цей період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, час якої давно вже настав.

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"Сьогодні ми продовжуємо позбуватися тіней радянського минулого і в системі освіти зокрема. Дякую кожному і кожній за небайдужість, вміння відстоювати та захищати свої цінності. Це фантастична риса українців – студентів і молоді", - підкреслив він.

За словами Лісового, позиція міністерства незмінна – "людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти".

Він також додав, що сподівається на те, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки.

Скандал навколо Фаріон

Нещодавно Фаріон оскандалилася, заявивши, що не може назвати російськомовних військовослужбовців українцями. Така заява викликала бурхливу реакцію суспільства.

За кілька днів потому екс-парламентарка опублікувала допис із листом проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Однак Фаріон, не приховала дані хлопця, навіть після того як її це просили зробити у численних коментарях під дописом, враховуючи, що це може нести загрозу його життю. Після цього хлопця затримала російська ФСБ.

Згодом, 15 листопада, Служба безпеки України відкрила стосовно Фаріон кримінальне провадження. Справа відкрито за статтями щодо порушення рівноправності громадян, образу честі і гідності військових, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя.

Після вищезгаданих заяв Фаріон студенти Львівського політехнічного університету, де вона викладає, вийшли на акцію протесту із вимогою звільнення її з посади професорки. Однак, адміністрація університету тоді відповіла, що підстав для цього немає.

Однак, ввечері 15 листопада, після відкриття СБУ кримінального провадження, стало відомо, що Фаріон все ж звільнили через порушення Кодексу законів про працю.

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