Жінка евакуювалася і почала писати Керівництво по виживанню.

"Тьотя Суп" - жінка з Маріуполя, яка годувала людей на "Азовсталі". Її звуть Наталія Бабеуш, їй 35 років. Жінка зуміла врятуватися, тепер вона пише керівництво по виживанню і не може без сліз згадувати жахливі дні, проведені в Маріуполі.

Люди на "Азовсталі" іноді ділили порцію супу "з нічого" на п'ятьох, розповіла Бабеуш у новому випуску "Сніданок з 1+1", передає ТСН.

"Тьотя Суп" сама придумала собі таке прізвисько, діти не могли запам'ятати її ім'я. Жінка готувала для людей, які ховалися від бомб рашистів на "Азовсталі", свої фірмові оладки і супи. Вона годувала і дітей, і дорослих. Найменшій дитині було 2,5 роки, найстаршій - 17 років.

Бабеуш розповіла, чим їй доводилося годувати людей. Вона готувала суп "з нічого" - на 30 літрів води жінка додавала всього дві бляшані баночки тушонки. Звичайно, така їжа навряд чи подобалася людям, але завдяки їй вони не померли від голоду і змогли вижити.

"У нас були сухпайки, там були консерви: банка тушонки, банка гречаної каші з тушонкою і перлова каша теж з тушонкою. Щоб ви розуміли - на 30 літрів води я давала 2 бляшані баночки тушонки. Це був суп "ні про що". Але всі їли, тому що просто нічого було їсти", - зізнається жінка.

Іноді одну порцію супу "з нічого" доводилося ділити на п'ятьох людей, додала Бабеуш. Жінка могла і не опинитися на "Азовсталі", за день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона перебувала в Києві, але незабаром повернулася в Маріуполь. Вона не захотіла кудись їхати без свого чоловіка, спочатку вони ховалися від обстрілів у себе вдома, а в березні перейшли в сховище "Азовсталі", де раніше вони працювали.

Зараз "Тьотя Суп" евакуювалася на захід України, відпочивати їй ніколи. Жінка створила в Viber спільноту "Бункера Азовсталь", де розповідає людям, які пережили окупацію, як їм тепер знову повернутися до колишнього життя.

Крім цього, Бабеуш почала писати книгу. Вона хоче створити невелику допомогу з виживання, яку люди зможуть завжди носити з собою. "Тьотя Суп" мріє про мир і не може згадувати про дні під обстрілами без сліз. Вона мріє повернутися у свій рідний Маріуполь і чекає, коли закінчиться розв'язана Путіним війна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Тьотя Суп" з Маріуполя намагалася не давати маленьким жителям заблокованого міста сумувати. Для них вона готувала піцу і влаштовувала конкурси.

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