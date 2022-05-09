Жінка могла зробити піцу з тіста на воді та консервів, для дітей це було найсмачнішою стравою.

У Маріуполі є чимало героїв. "Азов" тримає оборону міста, медики під обстрілами рятують поранених, а ще є прості люди, які не давали дітям сумувати та забувати про мирне життя. Одна з таких людей - жінка, яку називали "Тьотя Суп".

Вона годувала дітей та дорослих на "Азовсталі", повідомляє Маріупольська міська рада.

Жінку вдалося евакуювати. Вона розповіла, що разом з чоловіком прожила в укриттях "Азовсталі" 2 місяці та 4 дні. Жінка годувала дорослих та дітей. Вона готувала їжу й намагалася не давати маленьким мешканцям заблокованого Маріуполя сумувати. Діти не могли запам'ятати її ім'я, тому вона сказала, щоб вони називали її "Тьотя Суп".

Жінка проводила "конкурси" - діти малювали їжу з мирного життя, потім вона намагалася приготувати ці страви з тих продуктів, які були на "Азовсталі". Звичайне тісто на воді та консерви "Тьотя Суп" перетворювала на найсмачнішу у світі піцу. Жінка з посмішкою розповідає, як рятувала дітей від голоду та суму та не вихваляється своїм добрим серцем.

"Що за сила в цих прекрасних людях? Війна, навколо смерть, бомби скидають щохвилини, а вони продовжують боротися за життя, вірити в краще та дарувати один одному любов", - зазначили у міськраді Маріуполя.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Маріуполі люди почали писати на дверях квартир дати, коли там були знайдені тіла.

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