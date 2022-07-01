Поранення має бути отримане під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони.

Кабмін дозволив військовим та поліцейським брати відрядження через поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання уряду.

"Забезпечено можливість відряджати військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників для проходження лікування та реабілітації у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом)... на строк проходження відповідного лікування та реабілітації", - зазначив він.

За словами Мельничука, поранення має бути отримане під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, забезпечення їх здійснення, коли особа перебувала безпосередньо в районах здійснення цих заходів, не лише в Донецькій та Луганській областях, а й на всій території України.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України повернула тривалість відпусток для педагогічних і науково-педагогічних працівників - до 56 календарних днів.

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