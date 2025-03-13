Дізнайтеся, на які пільги можуть претендувати українці з інвалідністю будь-якої групи.

В Україні людям із важкими захворюваннями нараховується пенсія по інвалідності, а також надається допомога від держави. Зокрема, такі особи мають право на отримання деяких пільг. Деякі люди з інвалідністю не знають про свої права і не користуються законними знижками.

Ми розібралися, які є пільги по інвалідності в Україні, про які ви могли не знати.

Пільги по інвалідності 1, 2 і 3 групи в Україні

Розмір знижок і послаблень вказано в Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Особи з інвалідністю можуть претендувати на такі пільги:

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безкоштовні програми реабілітації, засоби пересування, протези, слухові апарати тощо;

безкоштовні путівки в санаторій за наявності показань;

для одержувачів пенсії мінімального розміру або державної соціальної допомоги - безоплатні ліки за рецептами лікарів на амбулаторному лікуванні;

особам з інвалідністю 1 і 2 групи - знижка 50% на ліки за рецептом;

безкоштовні ліки за програмою "Доступні ліки";

особам з 1 і 2 групою - право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту;

першочергове право на поліпшення житлових умов;

у разі інвалідності 1 групи - пропуск на кордоні без черги;

особам з інвалідністю 1 і 2 групи та дітям з інвалідністю - безоплатний проїзд у громадському транспорті, крім маршруток.

Щоб скористатися пільгами, потрібно надати пенсійне посвідчення особи з інвалідністю.

Чи є пільги за інвалідністю з оплати комунальних послуг в Україні

Особи з інвалідністю не мають пільг на комуналку, якщо не належать до інших пільгових категорій (пенсіонери, багатодітні батьки тощо). За наявності підстав їм може бути призначена субсидія.

Однак це не стосується людей, яким встановлено інвалідність унаслідок війни. Вони повністю звільняються від оплати ЖКП у межах площі житла 21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім'ю.

Пільги по інвалідності при купівлі автомобіля

Особи з інвалідністю можуть отримати часткову компенсацію вартості автомобіля, повідомляє Київ Мілітарі Хаб. Це стосується киян, які мають 1 або 2 групи інвалідності внаслідок поранення на військовій службі, що призвело до втрати верхніх або нижніх кінцівок. Розмір відшкодування становить від 10% до 95%.

Варто зазначити, що така ініціатива діє тільки в Києві. На державному рівні такої пільги в осіб з інвалідністю немає.

Які є пільги по інвалідності внаслідок війни

Люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають набагато більше знижок. Крім уже перерахованих, їм також надаються такі пільги:

щорічне медичне обстеження;

безкоштовні ліки за рецептами лікарів;

безкоштовне і позачергове зубне протезування;

100% знижки на комунальні послуги, а також паливо для будинку без центрального опалення;

позачерговий капітальний ремонт житла;

пільговий кредит на будівництво або ремонт;

отримання земельної ділянки позачергово;

збереження робочого місця в разі скорочень;

виплата лікарняних у розмірі 100% незалежно від стажу роботи;

14 днів додаткової оплачуваної відпустки.

Раніше ми розповідали, що в Україні незабаром запустять нові послуги для ветеранів у Дії. У застосунку з'явиться вкладка, де будуть зібрані всі можливі пільги та можливості для захисників і захисниць.

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