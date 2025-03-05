У застосунку буде окремий профіль для захисників і захисниць.

У державному застосунку "Дія" планують найближчим часом запустити нові послуги та можливості для ветеранів. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Запустимо окремий профіль для захисників і захисниць у "Дії". Застосунок автоматично розумітиме, що людина ветеран, і адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі "Дії" будуть зібрані всі сервіси для ветеранів", - зазначив Федоров.

За його словами, також буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо.

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Крім того, в "Дії" планується запустити найближчим часом опитування для визначення потреб ветеранів, а також нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів.

Послуги для ветеранів - останні новини

Раніше повідомлялося, що учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок "Дія".

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці можуть на порталі "Дія" отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника.

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