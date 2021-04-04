За добу в столиці перевірили 500 об'єктів.

Упродовж останньої доби правоохоронці Києва здійснили перевірку 490 об’єктів на дотримання протиепідемічних заходів.

Читайте такожКарантин у Києві: влада випереджає про жорсткі перевірки та штрафи для офісівПро це повідомляє відділ комунікації поліції Києва з посиланням на начальника поліції Андрія Крищенка.

Серед перевірених об’єктів - заклади громадського харчування, розважальні, торговельно-розважальні центри.

За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень і в результаті за невиконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 тис. до 170 тис. грн (від 5,9 до 29,4 мільйона гривень).

«Вкотре звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняю, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців», - запевнив Крищенко.

Він нагадав також про кримінальну відповідальність за протиправні дії в умовах карантину.

Так, за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 ККУ.

«За погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності», - наголосив керівник київської поліції.

Щоденно працівники поліції у складі мобільних груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами. Поліцейські патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони та місця відпочинку.

Карантин у Києві: обмеження

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецпропусками

закриють дитсадки та початкові класи в школах.

Як повідомив мер Віталій Кличко, обмеження діятимуть мінімум до 16 квітня.

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Автор: Інна Андаліцька