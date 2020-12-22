Відповідальність за дотримання карантинних заходів лежить на місцевих органах влади.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив, за якої умови в Києві закриватимуть новорічні локації.

Читайте такожУ Києві хочуть закривати новорічні локації через скупчення людей без масок та дистанціїТаке рішення може бути прийнято через недотримання протиепідемічних заходів з боку організаторів, пише РБК-Україна.

"Новорічні локації будуть перевірятися, якщо вони будуть не дотримуватися протиепідемічних заходів, то, дійсно, буде вирішуватися питання про припинення їхньої діяльності", - сказав він.

При цьому він додав, що відповідальність за дотримання карантинних заходів лежить на місцевих органах влади.

Карантин в Україні: посилення обмежень з 19 грудня

З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року.

В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

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Автор: УНІАН