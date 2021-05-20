Безлер вимагав, щоб розслідувачі опублікували спростування інформації у своїх статтях, а також виплатили йому 500 тис. рублів.

Жовтневий районний суд Санкт-Петербурга зобов'язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити колишньому командиру бойовиків на Донбасі Ігорю Безлеру компенсацію за моральну шкоду через статтю про збитий Boeing 777 у Донецькій області у 2014 році.

Як повідомили в об'єднаній прес-службі судів міста, Безлер подав позов до фонду Bellingcat, приватної компанії Bellingcat, Еліота Хіггінса і Пітера Ван Гюйса про захист честі, гідності та доброго імені.

Він просив визнати деякі відомості у статтях "Ідентифікація сепаратистів, причетних до збиття МН17" і "Пташка полетіла до вас" невідповідними дійсності, такими, що ганьблять честь і гідність - загалом по 20 пунктах.

Безлер вимагав зобов'язати розслідувачів опублікувати спростування, а також виплатити йому 500 тис. рублів (близько 186 тис. грн).

"Суд вимоги задовольнив, знизивши моральну шкоду до 340 тис. рублів (близько 127 тис. грн) - 150 тис. з Фонду, 150 тис. з компанії, 40 тис. з Гюйса", - розповіли у прес-службі.

Зокрема, в цих статтях Безлера, відомого на прізвисько "Біс", називають "важливим свідком" катастрофи, зазначаючи, що саме його підлеглі могли повідомити про пасажирський лайнер російським військовим, прийнявши його за український військовий борт.

Читайте такожАварія рейсу МН17 на Донбасі: ЗМІ оприлюднили аудіозаписи за участю ГіркінаЯк зазначає "Радіо свобода", в суді Безлер наполягав, що Bellingcat "помилково інтерпретували" його телефонні дзвінки та "прямо ідентифікували" як особу, причетну до авіакатастрофи. Тому кожна згадка Безлера журналістами "апріорі є такою, що ганьбить його", йшлося в позові. Загалом, як підрахували юристи, ім'я Безлера зустрічається у текстах 140 разів.

Катастрофа Boeing 777 в Донецькій області

Велика авіаційна катастрофа сталася на сході Донецької області 17 липня 2014 року в районі збройного протистояння між українськими урядовими силами та формуваннями сепаратистів.

Авіалайнер Boeing 777-200ER компанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур. Однак був збитий ракетою серії 9М38, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Загинули всі хто був на борту - 298 осіб: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Катастрофа MH17 стала найбільшою за кількістю загиблих в історії авіації з 11 вересня 2001 року та увійшла до десятки найбільших авіакатастроф за всю історію, а також стала найбільшою на пострадянському просторі.

Рада з безпеки Нідерландів і Об'єднана слідча група дійшли висновку, що авіалайнер збила ракета класу "земля-повітря" із зенітно-ракетного комплексу "Бук" з території, контрольованої бойовиками. "Бук" належав 53-й бригаді ППО ЗС Росії та був доставлений в Україну в день катастрофи, а після запуску ракети, що збила літак, повернувся на російську територію.

Державна прокуратура Нідерландів звинуватила у причетності до катастрофи громадянина Росії Ігоря Стрєлкова, який командував силами сепаратистів влітку 2014 року, і трьох його підлеглих (двох громадян Росії та одного громадянина України. Судовий процес розпочався у березні 2020 року в окружному суді Гааги.

Усі залучені до війни на сході України сторони заперечують свою причетність до загибелі авіалайнера.

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Автор: Катерина Комолова