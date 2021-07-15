Оргкомітет просить всіх учасників Маршу рівності дотримуватися карантинних обмежень і вакцинуватися від коронавірусу.

Після фактичного скасування минулорічного київського Маршу рівності цього року ЛГБТ-захід все ж відбудеться і пройде 19 вересня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці оргкомітету "КиївПрайду".

Марш пройде останнього дня національного Місяця гордості, який цього року відзначається з 21 серпня по 19 вересня. Точні час і місце заходу ще не були обрані.

"Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека. Ми рішуче, гучно та пліч-о-пліч вимагатимемо введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп, що вже роками потерпають від насилля. Зокрема, нам потрібна імплементація законопроєкту №5488, що передбачає покарання за подібні кримінальні дії", - закликали організатори маршу.

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У "КиївПрайді" анонсували маніфест вимог маршу рівності, головними пунктами якого стануть реформи, зміни, безпека і свобода для громадян.

Загалом очікується присутність близько 10 тисяч осіб. Всіх учасників закликали дотримуватися карантинних вимог і до кінця літа вакцинуватися від коронавірусу.

Це буде вже не перша акція української ЛГБТ-спільноти за останній час - у травні на Поштовій площі в Києві пройшла акція на підтримку трансгендерів.

А ось в Запоріжжі перший ЛГБТ-прайд відбувся тільки минулого року.

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Автор: Станислав Кожемякин