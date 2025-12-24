Тепер її ціна складає 55 грн проти однієї гривні у 1996 році.

Одна з візитівок Києва - київська перепічка з 23 грудня подорожчала на 5 гривень, повідомляє кореспондент УНІАН.

Популярний Київський фастфуд від учора коштує 55 грн. Про це попереджає оголошення в єдиному місці продажу перепічки в столиці - на вул. Богдана Хмельницького.

"Шановні покупці! У зв’язку з підвищенням цін постачальниками на сировину та товари, ми вимушені підняти ціни. З 23.12.2025 р. "Київська перепічка" 55.00 грн", - йдеться в оголошенні.

Відео дня

Вартість "Київської перепічки" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, довоєнна ціна перепічки складала 30 грн - вона подорожчала 1 січня 2022 року на 5 грн.

У цілому ж вартість кулінарного бренду Києва зростала з 1986 року, коли її почали продавати, і до нині з 22 ще радянських копійок до 55 гривень сьогодні.

У 1996 році, перед запровадженням гривні як національної валюти України перепічка коштувала п’ятсот тисяч купоно-карбованців. З вересня 1996 року перепічка стартувала в ціні з однієї гривні. Таким чином від вересня 1996 року перепічка в абсолютному вираженні (без врахування інфляції) подорожчала в 55 разів.

Вас також можуть зацікавити новини: