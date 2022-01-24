Ця страва вважається однією з кулінарних візитівок Києва.

Київська перепічка подорожчала одразу на 5 гривень. Тепер за цей столичний делікатес доведеться віддати 30 грн.

На це звернув увагу користувач Facebook Єгор Шуміхін й опублікував фотодоказ.

"Сталося неминуче: київська перепічка зрівнялася в ціні з гамбургером із "МакДональдз". Столичний делікатес знову подорожчав на 5 грн до 30 грн (бургер - 31 грн)", - написав він.

Також Шуміхін нагадав, що з вересня 2020 року перепічка коштувала 20 грн, у квітні 2021 року ціна зросла до 25 грн. Тепер же за неї доведеться віддати 30 гривень.

Нагадаємо, київська перепічка — заклад швидкого харчування в столиці, де подають винятково одну страву — перепічку із сосискою. Ця страва вважається однією з кулінарних візитівок Києва і згадується у деяких сучасних путівниках і туристичних онлайн-ресурсах - TripAdvisor, Foursquare, Lonely Planet.

Заклад відкрився у 1986 році на тому ж самому місці і в незмінному вигляді існує і дотепер.

Вас також можуть зацікавити новини: