Він зазначив, що почувається нормально та сподівається на швидке одужання.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко захворів на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу повідомити, що я захворів на COVID-19, у зв’язку з чим, звісно, перебуваю зараз на самоізоляції ", - написав Шевченко.

Очільник НБУ зазначив, що почувається нормально та сподівається на швидке одужання.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи