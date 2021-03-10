Кирило Шевченко захворів на коронавірус / фото УНІАН
Голова Національного банку України Кирило Шевченко захворів на COVID-19.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Хочу повідомити, що я захворів на COVID-19, у зв’язку з чим, звісно, перебуваю зараз на самоізоляції ", - написав Шевченко.
Очільник НБУ зазначив, що почувається нормально та сподівається на швидке одужання.
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